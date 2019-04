Il nuovo spettacolare spot di Godzilla: King of the Monsters parla di almeno 17 titani!

Legendary Pictures ha pubblicato (via ComicBook.com) un nuovo spettacolare spot televisivo di Godzilla King of the Mosnters, la nuova attesa pellicola del Monsterverse che, almeno stando a questo nuovo filmato, conterrà più di 17 titani.

Lo spot, che potete trovare in calce alla notizia, si apre con il consueto raggio atomico del Re dei Mostri, ma ciò che fa più scalpore è il numero di titani contato dai personaggi di Millie Bobby Brown e Ken Watanabe, ovvero almeno 17. Lo spot si conclude poi con l'apparizione di Rodan e lo spettacolare e attesissimo scontro tra Godzilla e il monumentale King Ghidorah.

Diretto da Mike Dougherty, che ha da poco confermato che il film sarà ambientato nel 2019, Godzilla: King of the Monsters si è recentemente mostrato con alcune scene inedite al WonderCon, e le prime reazioni dei fan sono state molto entusiaste. Chi ha visto questi estratti del film ha parlato di grandi qualità visive, di una tensione palpabile e di un esaltazione dovuta agli epici scontri tra mostri. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 30 maggio.

Come già detto il film farà parte del Monsterverse, l'universo cinematografico iniziato nel 2014 con Godzillae proseguito nel 2017 con Kong: Skull Island. Nel 2020 è inoltre atteso Godzilla vs Kong, lo speciale crossover che vedrà scontrarsi due tra i mostri più iconici della storia del cinema.