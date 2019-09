Un nuovo sguardo alle protagoniste di Birds of Prey grazie alle cover DC Comics

Birds o Prey si è recentemente mostrato per la prima volta con un teaser pensato per le sale cinematografiche, e nell'attesa di vedere online il primo trailer diamo un'occhiata alle tre protagoniste nelle nuove immagini targate DC Comics.

La Harley Quinn di Margot Robbie, la Black Canary di Jurnee Smollett-Bell e la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead sono infatti al centro di queste nuove coloratissime cover pubblicate da Warner Bros. e DC (via Heroic Hollywood). Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Le riprese del film si sono concluse lo scorso aprile ma di recente la troupe è tornata sul set per realizzare alcune scene action aggiuntive sotto la supervisione del regista Chad Stahelski (John Wick). La pellicola è stata invece diretta da Cathy Yan su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, quest'ultima attualmente al lavoro sullo script di un film stand-alone su Batgirl.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), questo il titolo completo del film, rappresenterà la seconda apparizione di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in attesa di vederle nuovamente nel sequel/reboot di Suicide Squad diretto da James Gunn - le cui riprese sono da poco iniziate.

Il film arriverà nelle sale il 7 febbraio 2020. Guardate le ultime foto della Robbie sul set.