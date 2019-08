Nuovo sguardo al Professor Hulk nelle concept art di Avengers: Endgame

Sono emersi in rete delle nuove concept art di Avengers: Endgame che mostrano dei look alternativi per il Professor Hulk di Mark Ruffalo, personaggio che di recente è stato al centro di alcuni rumor sul futuro del MCU.

Le immagini, come potete vedere in calce alla notizia, offrono un nuovo sguardo al Golia Verde in tre outfit differenti: l'iconica versione senza maglia, una tuta simile a quella vista nel film dei fratelli Russo e infine una classica felpa con cappuccio. Che ve ne pare di questi concept? Fatecelo sapere nei commenti.

Annunciando ufficialmente Fase 4 del MCU Kevin Feige non ha rivelato alcun progetto per il personaggio di Ruffalo né per il cinema né per quanto riguarda le serie in arrivo su Disney+: stando ad uno degli ultimi rumor, però, i Marvel Studios avrebbero intenzione di proseguire il percorso di Hulk all'interno del franchise.

La Disney potrebbe infatti approfittare di un eventuale serie tv per utilizzare il personaggio in un proprio stand-alone senza dover realizzare un film che in quel caso sarebbe distribuito dalla Universal, che detiene tuttora i diritti cinematografici di Hulk.

Ruffalo è stato inoltre confermato tra gli attori che parteciperanno a What... If?, la serie animata sempre targata Disney+ che esplorerà delle storie alternative dei personaggi del MCU. Lo show debutterà sul nuovo servizio streaming nell'estate del 2021.