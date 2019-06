Nuovo sguardo a Joaquin Phoenix in Joker, Todd Phillips assicura il Rated-R

Mentre le prime reazioni a Joker parlano già di "almeno" una candidatura all'Oscar per Joaquin Phoenix, su Instagram la Warner Bros. ha pubblicato una nuova immagine del protagonista, che come al solito potete visionare in calce all'articolo.

Rispondendo ad una domanda specifica di un fan fra i commenti della foto, intolre, il regista Todd Phillips ha confermato che lo stand-alone dell'etichetta Worlds of DC sarà Rated-R.

Come scrive il regista: "Sarà Rated-R. E' una cosa che ho chiesto ripetutamente. Mi assicuro che la gente lo sappia. Scusate."

Ora, nonostante Phillips sembra assolutamente convinto di una sorta di ufficialità per il Rated-R della sua opera, è importante notare che la MPAA non giudica i film fino a quando questi non sono stati completati, e come ci dice il regista nel suo stesso post, al momento Joker non è ancora completo al 100%. Quindi per adesso è bene specificare che il film non è ancora stato classificato Rated-R, ma certamente il commento di Phillips dovrebbe rappresentare una solida conferma che Joker è stato concepito per ottenere tale valutazione.

Come pensate che si risolverà la faccenda? Sperate che il film verrà vietato ai minori? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti sul nuovo film Warner Bros, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Joker. Nel cast, vi ricordiamo, oltre a Joaquin Phoenix anche Robert De Niro, Zazie Beetz e Brian Tyree Henry.