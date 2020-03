Nuovo sguardo all'Imperatore dal dietro le quinte di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dopo il debutto in anticipo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker negli store digitali degli Stati Uniti, ecco arrivare in rete alcune foto inedite dal dietro le quinte del film di J.J. Abrams che ha fatto da conclusione all'intera saga creata da George Lucas nel 1977.

Le immagini, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, offrono un nuovo sguardo all'Imperatore Palpatine di Ian McDiarmid, tornato nei panni del villain della saga originale per il gran finale della Skywalker Saga. Come potete vedere, una delle due foto mostra l'attore sul set di Exegol, il pianeta dei Sith ha ha fatto da sfondo alla battaglia finale di Episodio IX.

Prevista inizialmente per il 17 marzo, l'uscita in digitale de L'Ascesa di Skywalker è stata anticipata di qualche giorno per venire incontro ai tanti fan che hanno limitato le uscite di casa per via dell'emergenza Coronavirus. Proprio per questo, la Casa di Topolino ha anche reso disponibile a sorpresa Frozen 2 su Disney+ con tre mesi di anticipo.

A proposito del nuovo servizio streaming, nel cui catalogo saranno disponibili anche gran parte dei capitoli di Star Wars, il debutto in Italia è atteso per il prossimo 24 marzo: qui potete trovare l'ultimo trailer dei contenuti di Disney+ e la nostra recensione del live-action Lilli e il Vagabondo.