Nuovo sguardo a Diana Prince dal merchandise di Wonder Woman 1984

Dopo aver visto un primo sguardo a Gal Gadot con indosso l'elmo dorato, sono emerse in rete delle altre immagini dell'atteso Wonder Woman 1984.

Come potete vedere in calce alla notizia, i leak del merchandise del film offrono una nuova occhiata all'Amazzone in linea con i poster ufficiali mostrati nei mesi scorsi: come per Birds of Prey, sembra che la Warner Bros voglia puntare su una promozione all'insegna dei colori vivaci (vedi: primo poster di Wonder Woman 1984).

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, che torna alla regia della saga dopo l'ottimo successo di pubblica e critica ottenuto con il primo capitolo del 2017, il prequel si mostrerà per la prima volta con un trailer ufficiale il prossimo 8 dicembre alla CCXP Convention, il Comic-Con brasiliano dove sarà ospite anche Kevin Feige. La data di uscita di Wonder Woman 1984 è invece fissata al 5 giugno del 2020.

Farà ritorno nel cast anche Chris Pine nei panni di Steve Trevor, anche se non è ancora chiaro il suo ruolo visto il finale del primo Wonder Woman.

Mentre Joker sta per terminare la sua straordinaria corsa al box office, il prossimo appuntamento per il DCEU è rappresentato da Birds of Prey: il film che vedrà il ritorno di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn debutterà il prossimo febbraio.