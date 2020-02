Nuovo ruolo per Bruce Willis: sarà protagonista del film fantascientifico Cosmic Sin

Nonostante i suoi 65 anni e una pluri-premiata carriera alle spalle, per Bruce Willis è ancora lontano il momento in cui andrà in pensione. A distanza di parecchi anni da suoi più famosi film di genere, l'attore sta per tornare Cosmic Sin, una nuova pellicola dai toni fantascientifici.

Solo pochi mesi fa si erano concluse le riprese per Motherless Brooklyn - I segreti di una città, l'ultima fatica dell'attore e che porta Edward Norton alla sua seconda sedia di regia, ma adesso la sua attenzione è già volta al nuovo progetto.

La pellicola è attualmente in pre-produzione: a sceneggiare e co-dirigere Cosmic Sin saranno Corey Large ed Edward Drake, mentre l'intero progetto sarà prodotto dalla Large, la stessa casa di produzione di November Man e It Follows.

La trama seguirà un gruppo di guerrieri e scienziati che devono combattere per proteggere e salvare la razza umana, minacciata da una specie aliena ostile con il potere di infettare e prendere il controllo degli eserciti umani. L'intera pellicola sarà ambientata nel futuro e, dopo quasi più di 20 anni, potremmo rivedere Willis in ambientazioni simili a quelle de Il Quinto Elemento.