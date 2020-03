Un nuovo rumor su Shang-Chi potrebbe confermare la presenza del torneo di arti marziali

Come alcuni di voi ricorderanno, diversi mesi fa è stato pubblicato un presunto leak di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings che anticipava la presenza di un importante torneo di arti marziali a cui il protagonista avrebbe preso parte, indiscrezione poi avvalorata dalla casting call di un "Ringside Announcer".

Ora, grazie allo scooper Charles Murphy, è emersa in rete la descrizione di un cameo che potrebbe confermare la veridicità del leak: i Marvel Studios sarebbero infatti alla ricerca di un attore che interpreti un certo "Kane", personaggio che dovrebbe accompagnare e filmare Shang-Chi ad un "combattimento di ampia portata".

Purtroppo al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla trama del film, dunque vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze in attesa di conferme (o smentite), ma con le riprese di Shang-Chi ormai a un passo è solo questione di tempo prima di vedere il supereroe in azione sul set.

A conferma dell'imminente inizio della produzione, nei giorni scorsi Simu Liu ha pubblicato una foto dal dietro le quinte di Shang-Chi in cui ha mostrato la sua cover del telefono dedicata agli Avengers. In attesa di novità sulle riprese del film, vi rimandiamo alle recenti indiscrezioni sul possibile primo mutante del Marvel Cinematic Universe.