Nuovo record per la Disney: superati i 10 miliardi al box office del 2019

Con i $919,7 milioni incassati da Frozen II - Il Segreto di Arendelle in poche settimane, la Disney ha ufficialmente superato per la prima volta l'ambito traguardo dei $10 miliardi al box office. È il primo studio a raggiungere tale cifra in un anno, e deve ancora uscire Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Secondo i dati riportati da Deadline, la Casa di Topolino attualmente ha incassato $3,28 miliardi negli Stati Uniti e $6,717 miliardi nel resto del mondo (i pochi milioni che mancano arriveranno entro domani) , a conferma dell'importanza sempre più rilevante del botteghino internazionale, soprattuto per quanto riguardo quello cinese.

La Disney aveva superato il proprio record di 7,6 miliardi firmato nel 2016 già lo scorso luglio, con alcuni dei suoi progetti più attesi ancora in attesa di essere distribuiti. Come fare notare il report, inoltre, questi numeri non tengono conto dei titoli targati 21th Century Fox, grazie ai quali il totale ammonta a $11,94 miliardi.

Oltre al già citato Frozen 2, hanno contribuito a questo risultato gli incassi stellari di Captain Marvel, Aladdin, Toy Story 4, Il Re Leone e ovviamente Avengers: Endgame, che nei mesi scorsi ha superato Avatar per diventare il più grande incasso di tutti i tempi (senza contare l'inflazione).

Come detto, il 2019 della Disney si chiuderà con un pezzo da novanta. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rimane infatti il suo progetto più atteso della seconda parte dell'anno, ed essendo il capitolo finale dell'intera saga principale potrebbe puntare a superare i 2 miliardi come già fatto da Il Risveglio della Forza.