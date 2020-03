Un nuovo dietro le quinte mostra tutta l'epicità del remake di Mulan

Già acclamato dagli Stati Uniti come il miglior remake live-action della Disney, il Mulan di Niki Caro poche ore fa è stato sfortunatamente rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus in Italia.

Quasi a voler consolare il pubblico del nostro Paese, la Walt Disney Pictures ha appena pubblicato una nuova featurette incentrata sul dietro le quinte del film e pensata per sottolineare l'epicità del nuovo Mulan: come al solito potete gustarvela comodamente in calce all'articolo.

Quando l'imperatore della Cina emette un decreto secondo cui un uomo per ciascuna famiglia del regno deve servire nell'esercito per difendere il paese dagli invasori del nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero ormai malato, prende il posto del genitore: travestita da uomo e sotto l'identità di Hua Jun, verrà messa alla prova ad ogni passo e per superare le molteplici sfide che le si presenteranno di fronte dovrà imparare a sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

Mulan include un cast internazionale guidato da Liu Yifei (Il Regno Proibito, C'era una volta) e che includerà anche i leggendari maestri di arti marziali Donnie Yen e Jet Li. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, a sua volta basata sul celebre poema cinese La Ballata di Mulan.

A causa dell'epidemia di Coronavirus, arriverà in Italia dal prossimo 14 maggio.