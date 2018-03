Nuovo progetto per Kevin Bacon e David Koepp: un Horror/Thriller per Blumhouse

La Blumhouse Productions riunirà i colleghi di Stir of Echoes, Kevin Bacon e David Koepp per un nuovo thriller horror, intitolato. L'autore tedesco Daniel Kehlmann ha scritto il romanzo originale, adattato da Koepp, anche lui alla regia.

Il romanzo di Kehlmann è scritto in prima persona e ha un deciso sapore "alla Stephen King"; è la storia di uno sceneggiatore che si nasconde con la sua famiglia e che sta lentamente impazzendo. Lo stesso re dell'horror (King) esplorò un territorio simile, nel suo romanzo classico The Shining, e, in misura minore, nelle sue successive storie The Dark Half e Secret Window. Tutti e tre i libri sono poi diventati film. Lo stesso David Koepp ha diretto l'adattamento di Secret Window con protagonista Johnny Depp.

Come riportato da THR, Blumhouse ora porterà You Should Have Left sul grande schermo e Kevin Bacon sarà il protagonista; David Koepp scrive e dirige. Bacon produrrà anche il progetto, insieme a Jason Blum. Il film inizierà la fotografia principale nel 2018.

Bacon e Koepp hanno collaborato per la prima volta a Stir of Echoes del 1999, film basato sul romanzo di Richard Matheson dallo stesso titolo. Bacon ha recitato nel film horror soprannaturale nelle vesti di un uomo ossessionato dalle visioni di una ragazza morta che cerca di risolvere il mistero su ciò che le è successo. Anche se il film ha ricevuto recensioni buone, e ha vinto alcuni premi, non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico.