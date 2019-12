Tutte le nuove abilità di Jedi e Sith adoperate in Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Già nel precedente Star Wars: Una nuova speranza avevamo appreso molto sui poteri della Forza: controllo mentale, preveggenza breve termine e una vera e propria connessione mentale tra coloro che avevano abbracciato la via Jedi. Adesso, nell'ultimo atteso Star Wars: L'ascesa di Skywalker nuove abilità sono state introdotte.

Purtroppo, di seguito troverete alcuni spoiler, noi vi abbiamo avvertito.

Il primo e dei nuovi poteri è quello che riguarda Kylo Ren e Leila Organa: se dopo la morte della principessa il suo corpo non scompare immediatamente (per unirsi alla Forza come i precedenti maestri Jedi), questa particolare "trasformazione", già mostrata nei precedenti capitoli, avviene solo dopo la morte di Ben Solo, sottolineando non solo come il legame tra loro sia ancora saldo, ma anche che la connessione tra coloro che riescono ad usare la Forza va ben oltre i vincoli terreni.

In Star Wars: Gli ultimi Jedi, il pubblico ha visto Kylo Ren e Rey comunicare tra loro attraverso la galassia, arrivando persino a vedere il luogo in cui l'altro si trovava e ad interagire con elementi fisici nelle loro vicinanze. Nell'Episodio IX questo aspetto viene ulteriormente accentuato per consentire ai personaggi di trasferire non solo gli oggetti fisici tra loro, ma anche d'impegnarsi in una battaglia con le spada laser. Allo stesso modo, il fantasma di Luke ha potuto afferrare la lighsaber che Rey gli ha lanciato.

Ultima, e forse più importante, è l'abilità rivelata proprio da Palpatine e Rey prima dello scontro finale: se l'imperatore afferma di aver imbrigliato tutto il potere dei Sith venuti prima di lui, la forza della Jedi cresce dopo aver udito le voci dei vecchi maestri. Sebbene non sia stato chiarito se i due fossero i destinatari passivi di queste abilità o se le abbiano adoperate attivamente, certo è che tale connessione non era mai stata visionata nella saga.

Che sia piaciuto o meno, Episodio IX si assesta al secondo posto dei film natalizi più remunerativi, ma non mancano le piccate risposte del cast alla toxic fandom.