Nuovo poster ufficiale per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Il 20 dicembre (18, per noi fortunati fan italiani) è sempre più vicino e con esso l'esordio di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale cinematografiche, chiusura di questa trilogia targata J. J. Abrams che, nel bene e nel male, ha comunque dimostrato quanto vivo sia ancora l'interesse intorno alla saga creata da George Lucas.

Disney, dal canto suo, è stata tutt'altro che avara in questi ultimi mesi precedenti all'esordio del film: l'ultimo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato rilasciato proprio nelle ultime ore, a chiudere una lunghissima sfilza di trailer, spot e immagini di ogni tipo.

A seguito del breve filmato lo stesso account Instagram ufficiale di Star Wars ha postato sul social network quello che è stato annunciato come il primo di una serie di poster ispirati al film in uscita: in quello appena postato vediamo quella che possiamo presumere (anche in base a quanto visto nei trailer) essere una delle scene clou di questo Episodio IX, vale a dire lo scontro (finale?) tra Rey e Kylo Ren.

Qualcuno, intanto, sembra non stare nella pelle almeno quanto noi: si tratta di John Boyega, che domani potrà vedere per la prima volta Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. L'attore, tra l'altro, ha recentemente confessato di esser stato lui a lasciare in giro la copia della sceneggiatura poi finita su Ebay per pochi dollari.