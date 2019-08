Nuovo poster ufficiale per il film d'animazione The Addams Family

Dopo la pubblicazione dei due nuovi trailer di The Addams Family, il film d'animazione della Universal Pictures è tornato a mostrarsi con un nuovo poster ufficiale.

Come al solito potete trovare l'immagine in questione in calce all'articolo: la locandina ricorda un tipico ritratto di famiglia, ed è incentrata chiaramente sui quattro protagonisti accompagnati dalla celebre Mano.

Il film racconterà la nuova storia della famiglia Addams, che questa volta si ritrova a dover fare i conti con Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi, il tutto mentre i protagonisti si preparano a ricevere la visita dei parenti per un’importante riunione di famiglia.

Nel cast vocale all-star originale troviamo Oscar Isaac nel ruolo di Gomez Addams, Charlize Theron in quello di Morticia, Chloë Grace Moretz nel ruolo di Mercoledì, Finn Wolfhard in quello di Pugsley, Nick Kroll in quello di Zio Fester, Bette Midler nella parte della Nonna, Allison Janney nei panni di Margaux Needler e Elsie Fisher, mentre tra i doppiatori italiani abbiamo Virginia Raffaele e Pino Insegno per Morticia e Gomez, con Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli che presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. Raul Bova e Loredana Bertè saranno rispettivamente zio Fester e Nonna Addams.

The Addams Family arriverà in Italia in tempo per la prossima festa di Halloween. Per altre informazioni vi rimandiamo al primo trailer de La Famiglia Addams.