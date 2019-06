Il nuovo poster ufficiale con Brad Pitt svela il titolo italiano di Ad Astra

Dopo la pubblicazione del nuovo poster ufficiale di Ad Astra, l'atteso sci-fi diretto da James Gray con protagonista Brad Pitt è tornato a mostrarsi con una nuova locandina che svela il titolo italiano del film.

Il poster italiano, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, è praticamente identico a quello internazionale, ma ci presenta come detto il titolo col quale l'opera sarà conosciuta nei nostri cinema: Ad Astra - Missione Classificata.

Sicuramente un po' didascalico, come di solito accade con i titoli italiani, e mai come questa volta ci si chiede il perché di un sottotitolo aggiuntivo per una definizione latina che gli Stati Uniti ovviamente non tradurranno in inglese, ma del resto in passato abbiamo visto titoli tradotti in maniera davvero pessima, quindi bene o male per questa volta si può anche soprassedere.

Ricordiamo che il film sarà una delle prime produzioni 20th Century Fox ad essere distribuita dalla Walt Disney Studios, se non altro la più importante sia da un punto di vista cinefilo (James Gray è fra gli autori statunitensi più apprezzati dalla critica negli ultimi anni) sia da un punto di vista commerciale (com Brad Pitt che si prepara a dominare il botteghino italiano autunnale visto che a sempre a settembre arriverà al fianco di Leonardo Di Caprio in C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino).

