Nuovo poster ufficiale di Avengers: Endgame sulla cover di Previews Magazine

Mentre l'ultimo trailer di Avengers: Endgame continua a macinare visualizzazioni e il footage inedito mostrato al CinemaCon di Las Vegas inizia a far parlare di sé, ecco che grazie alla cover di Previews Magazine possiamo mostrarvi adesso un nuovo poster ufficiale del film dei fratelli Russ.

Da dicembre ad aprile, la campagna promozionale del film ha subito ovviamente un'impennate fisiologica con l'avvicinarsi alla data d'uscita, ma i Marvel Studios non hanno mai esagerato nel marketing, rivelando soltanto il necessario, riproponendo sequenze anche già viste e costruendo un'impalcatura dell'hype assolutamente magistrale.



Possiamo adesso ammirare i nostri eroi in un nuovo poster, piazzato in copertina del magazine e molto diverso da quelli visti finora. Innanzitutto il viola di Thanos non è il coloro predominante, visto che a spiccare ci sono il blu di Captain America e il rosso di Iron Man, ma si può anche dare un'occhiata al nuovo look di Hulk, forse il personaggio che più di tutti sta latitando nel materiale video del film.



L'attesa per ammirare finalmente in sala Avengers: Endgame è però ormai quasi conclusa, visto che il capitolo conclusivo dell'Infinity Saga uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, tra venti giorni esatti.



Quali sono le vostre aspettative? Quanto siete esaltati? Fateci sapere tutto nella sezione commenti.