Un nuovo poster e primo trailer ufficiale per Free Guy: un Ryan Reynolds tutto da ridere

Il momento tanto atteso è giunto e finalmente il primo trailer di Free Guy è stato distribuito e, con esso, anche il nuovo meraviglioso poster con Ryan Reynolds in primo piano, sprezzante delle sparatorie e delle esplosioni che lo circondano.

Nelle prime immagini del film prodotto dalla 20th Century Fox ci addentriamo nella vita di Guy, ma sopo solo qualche secondo ci accorgiamo che qualcosa non va: rapire, risse, palazzi in fiamme, elicotteri che si schiantano... Tutto fuorché una tranquilla giornata in città e, afferma lo stesso protagonista nel trailer, "ogni giorno sempre la stessa storia."

Si avete capito bene, con uno uno scenario e una caratterizzazione a metà tra quelli di Lego Movie e Ready Player One, il nuovo film con protagonista di Ryan Reynolds racconta l'inaspettata avventura di Guy, un normalissimo cittadino che non vede nulla di strano nella follia che lo circonda quotidianamente.

La sinossi del film recita: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Ad affiancare Reynolds sul set vedremo Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, e Taika Waititi (special guest del film), mentre sulla sedia di regia siede Shawn Levy.

Free Guy arriverà nei cinema il 3 luglio 2020, siete pronti a giocare?