Il nuovo poster di Top Gun: Maverick con Tom Cruise anticipa l'arrivo del full trailer

La Paramount Pictures ha pubblicato online un nuovo poster ufficiale dedicato all'attesissimo Top Gun: Maverick, sequel del cult di Tony Scott del 1986 scritto e diretto da Peter Craig e Christopher McQuarrie, diretto da Joseph Kosinski (Oblivion, Tron: Legacy) e con protagonista il mitico Tom Cruise.

Il nuovo poster è a suo modo un richiamo al passato, perché mostra Pete Mitchell (Cruise) appoggiato a un aeroplano ammirare in cielo due caccia militari. Nel film, Maverick è divenuto un addestratore e vive in un'epoca molto diversa dalla sua, dove i piloti sono stati per la maggior parte soppiantati dai droni, da tecnologia artificiale guidata per lo più da remoto. Curiosamente, come si leggeva anche nelle immagini del primo teaser trailer di Top Gun: Maverick, il formidabile pilota protagonista non ha scalato le gerarchie militari, motivo che verrà spiegato poi nel corso del film.



A quanto pare, comunque, il pilota di talento di turno sarà il figlio dell'amico e navigatore di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, per l'esattezza il Bradley Bradshaw interpretato da Miles Teller, addestrato probabilmente proprio dal personaggio di Cruise.



Il poster anticipa comunque l'arrivo del trailer, previsto per domani, 16 dicembre. Top Gun: Maverick uscirà nelle sale il 25 giugno 2020. Vi lasciamo alla notizia dei formidabili stunt di Tom Cruise in aereo.