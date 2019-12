Il nuovo poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è un omaggio a Una Nuova Speranza

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è finalmente disponibile nelle sale di tutto il mondo, e quale modo migliore di celebrare la fine della saga se non omaggiando il film che ha dato inizio a tutto?

"Il vostro viaggio si avvicina alla fine" recita infatti il nuovo poster di Episodio IX, la cui composizione ricorda il primo storico poster in bianco e nero di Una Nuova Speranza, che a sua volta ci informava dell'arrivo del film con un semplice "In arrivo nelle vostra galassia quest'estate".

Come saprete, Episodio IX rappresenta il capitolo finale della saga iniziata più di quarant'anni fa con quello che, prima di diventare il primo di nove capitoli (più i vari spin-off), era noto semplicemente come "Guerre Stellari". Potete trovare entrambi i poster in calce alla notizia.

Diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker prosegue la storia che vede come protagonisti Finn (John Boyega), Rey (Daisy Ridley), Poe (Oscar Isaac), Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) e altri volti storici della saga come Leia e Lando Calrissian - qui potete trovare tutti i cameo da non perdere in L'Ascesa di Skywalker.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo invece alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Siete già andati al cinema per vedere il nuovo capitolo? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.