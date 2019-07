Nuovo poster e sinossi ufficiale di Knives Out, l'atteso giallo all-star di Rian Johnson

Dopo aver pubblicato il primo trailer ufficiale di Knives Out, Lionsgate ha pubblicato (via Collider) anche un nuovo poster e la sinossi dell'atteso giallo di Rian Johnson che vedrà Daniel Craig e Chris Evans tra i protagonisti di un cast d'eccezione.

Ecco la sinossi: "L'acclamato sceneggiatore e regista Rian Johnson (Brick, Looper, Gli Ultimi Jedi) rende omaggio al genio del mistero Agata Christie con KNIVES OUT, un divertente e moderno giallo dove chiunque è un sospettato. Quando il celebre scrittore di romanzi crime Harlan Thrombey (Christopher Plummer) è trovato morto nella sua villa dopo il suo 85° compleanno, l'inquisitorio e disinvolto Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) è misteriosamente ingaggiato di indagare sull'accaduto. Dalla disfunzionale famiglia di Harland al suo devoto staff, Blanc si districa in una rete di bugie per scoprire la verità che sta dietro alla prematura morte di Harlan. Con un cast di attori famosi tra cui Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Colette, Lakeith Stanfield, Katherina Langford e Jaeden Martell, KNIVES OUT è uno spiritoso ed elegante giallo che lascerà gli spettatori nel dubbio fino alla fine."

In calce alla notizia, invece, vi riportiamo il nuovo suggestivo e "tagliente" poster ufficiale che conferma la volontà di Johnson di seguire le orme della Christie e portare su grande schermo un vero e proprio giallo moderno.

Knives Out debutterà negli Stati Uniti il prossimo 27 novembre.