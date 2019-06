Il nuovo poster preannuncia l'arrivo del trailer di Frozen II: Il Segreto di Arendelle

Non se ne parlava ormai da un po', dell'attesissimo Frozen II: Il Segreto di Arendelle, sequel del Frozen - Il Regno di Ghiaccio del 2013 che tanto è rimasto nel cuore di grandi e piccini, ma ecco che oggi la Disney ha diffuso in rete il poster ufficiale del film, rivelando con esso la data d'uscita italiana.

Sapevamo infatti sarebbe arrivato entro fino anno, con un'uscita americana prevista per il 22 novembre prossimo, appena in tempo per la Festa del Ringraziamento, ma non speravamo potesse uscire in Italia così in concomitanza, praticamente. Sì perché, Frozen II: Il Segreto di Arendelle arriverà nelle nostre sale il 27 novembre 2019, appena cinque giorni dopo la diffusione in patria.



Il poster preannuncia l'arrivo del trailer per domani, rivelandosi dunque il solito mezzo d'anticipo per un più sostanzioso filmato. Del film diretto da Chris Buck e Jennifer Lee sappiamo infatti ancora poco, se non che Anna ed Elsa si imbarcheranno in una nuova missione insieme a Kristoff e Olaf per scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori, incontrando anche nuovi personaggi lungo il cammino.



Nel cast di doppiatori originali arriveranno infatti anche Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown, in due ruoli di cui non è stato ancora rivelato nulla, neanche i nomi.