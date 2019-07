Un nuovo poster per It: Capitolo 2, e domani arriva il trailer

It Ends, recita il poster pubblicato sull’account Twitter ufficiale di It: Capitolo 2, film in uscita il 6 settembre e sequel dell’horror del 2017 tratto dal romanzo di Stephen King. Il tweet annuncia anche l’uscita di un trailer, domani mattina alle 9.

Il secondo capitolo di It riprende a ventisette anni di distanza dagli eventi del primo film. Siamo quindi nel 2018 e i ragazzi del “club dei perdenti” sono cresciuti, trasferendosi in altre città e perdendosi di vista. Ma la minaccia costituita dal clown Pennywise (interpretato da Bill Skarsgard) incombe ancora sulla loro cittadina, costringendosi a riunirsi ancora una volta per sconfiggere il male per sempre.

Il primo capitolo di It, diretto da Andrés Muschietti, ha incassato più di 700 milioni di dollari e conquistato anche la critica, così l’attesa intorno al secondo – che comunque era già in programma, dal momento che l’arco narrativo copriva solo una parte del libro di Stephen King – è stata subito piuttosto alta. La regia è nuovamente affidata a Muschietti, mentre il cast sarà composto anche da Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e Sophia Lillis. La sceneggiatura è di Gary Dauberman, che aveva lavorato anche al primo It insieme a Chase Palmer e Cary Joji Fukunaga. Dauberman ha recentemente parlato anche della possibilità di realizzare spin-off in futuro.

Secondo Bill Skarsgard Pennywise sarà più cattivo e arrabbiato rispetto al film del 2017.