Il nuovo poster internazionale di Godzilla: King of the Monsters è mozzafiato!

Grazie a Bloody Disgusting possiamo mostrarvi il nuovo incredibile poster internazionale di Godzilla II: King of the Monsters, film già attesissimo la cui promozione ci ha offerto nei mesi delle immagini sempre più suggestive.

Proprio come gli altri poster internazionali del film, questa nuova immagine gioca su un forte impatto dei colori (in questo caso il rosso) per esaltare la magnificenza dei titani che vedremo nella pellicola - su tutti il Re dei Mostri, Godzilla. Potete trovare il poster in calce alla notizia.

In questo sequel del film di Gareth Edwards l'umanità dovrà vedersela con la minaccia di Kaiju quali Mothra, Rhodan e ovviamente il possente King Ghidorah. Nel cast del film torneranno Ken Watanabe e Sally Hawkins, mentre tra le new entry troveremo la giovane star di Stranger Things Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e Vera Farmiga.

Terzo capitolo del Monsterverse dopo il primo Godzilla e Kong: Skull Island, il film precederà l'attesissimo crossover Godzilla vs Kong previsto per marzo 2020. L'atteso scontro tra i due iconici giganti sarà diretto da Adam Wingard e vedrà nel cast anche Alexander Skarsgard. Ne sapremo sicuramente di più dopo l'uscita del nuovo Godzilla, che potrebbe anticipare qualche dettaglio nelle scene post-credit.

Godzilla II: King of the Monsters arriverà nelle sale italiane questo giovedì, 30 maggio. Nel frattempo vi rimandiamo all'ultimo adrenalinico spot di King of the Monsters.