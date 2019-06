Nuovo poster internazionale per Fast and Furious: Hobbs and Shaw

Dopo il uovo e adrenalinico spot tv di Fast and Furious: Hobbs & Shaw, spin-off della saga madre con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham, ecco che oggi la produzione ha deciso di diffondere online un nuovo poster internazionale dell'attesissimo blockbuster tutto azione e steroidi di David Leitch.

Come sappiamo, in questa nuova avventura completamente slegata dalla saga della Famiglia di Dominic Toretto (che tornerà in Fast & Furious 9) rivedremo The Rock e Statham riprendere i rispettivi ruoli dell'Agente Luke Hobbs e di Deckard Shaw in una missione contro un pericoloso avversario, Brixton, militare geneticamente modificato per essere il soldato perfetto e ribellatosi all'esercito, creando una suo personale e minacciosa task force.



Nel cast di Fast & Furious: Hobbs & Shaw troveremo anche Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Helen Mirren e Cliff Curtis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 agosto 2019. Nel posto che trovate in calce alla notizie possiamo vedere tutti i protagonisti principali insieme, in una costruzione molto semplice e piramidale, con qualche scena d'azione alle spalle, tra elicotteri e moto da corsa.



Fateci sapere le vostre aspettative per questo adrenalinico e attesissimo Fast & Furious: Hobbs & Shaw e per il futuro della saga di Fast & Furious.