Nuovo poster internazionale per Ad Astra, lo sci-fi con Brad Pitt in arrivo a Venezia

Dopo l'annuncio del programma ufficiale di Venezia 2019, che come sappiamo comprenderà anche Ad Astra, il film di James Gray si mostra in un nuovo poster ufficiale per il mercato giapponese.

Come al solito, potete trovare il materiale promozionale in calce all'articolo: piuttosto minimalista, la locandina mostra il personaggio di Brad Pitt su uno sfondo bianco.

Vi ricordiamo che il film sarà una delle prime produzioni 20th Century Fox ad essere distribuita dalla Walt Disney Studios, se non altro la più importante sia da un punto di vista cinefilo (James Gray è fra gli autori statunitensi più apprezzati dalla critica negli ultimi anni) sia da un punto di vista commerciale (com Brad Pitt che si prepara a dominare il botteghino italiano autunnale visto che a sempre a settembre arriverà al fianco di Leonardo Di Caprio in C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino).

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nuovo trailer ufficiale di Ad Astra. Il film racconterà la storia di un ingegnere militare che decide di intraprendere un'ambiziosa missione spaziale per scoprire cosa è accaduto al padre, partito anni prima per Nettuno - al fine di cercare segni di vita extraterrestre intelligente - ma mai tornato a casa.

Il cast, oltre a Brad Pitt, include anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy. La data di uscita è fissata per il prossimo 26 settembre.