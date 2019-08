Nuovo poster e immagine ufficiale di Terminator: Destino Oscuro con Arnold Schwarzenegger

Forse apripista per un nuovo trailer ufficiale, è approdato online in queste ultime ore un nuovissimo poster di Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller (Deadpool), sesto capitolo del franchise prodotto da James Cameron che vede nel cast il ritorno di Arnold Schwarzenegger e soprattutto di Linda Hamilton.

Insieme al poster, è approdata online anche una nuova immagine ufficiale direttamente dalle pagine del nuovo numero di Total Film, con cui ha anche avuto modo di parlare Miller, rivelando interessanti dettagli sul ritorno del T-800. Spiega infatti il regista: "Se sembra diverso è perché lo è. È un modo interessante di interpretarlo. È un personaggio davvero iconico, ma vi assicuro che è qualcosa di completamente differente da quello visto negli altri film. Personalmente, credo che sia la sua iterazione migliore sin dai tempi di Terminator 2".



Sull'omettere invece Terminator 3, Terminator: Salvation e Terminator: Genisys, Miller dichiara: "L'ultimo film non era un granché. Un momento, forse non dovrei dirlo. Diciamo che ci sono stati alcuni... errori. Da fan, non vuoi assolutamente che si ripeta un simile sbaglio. Volevo che il franchise avesse di nuovo un nobile futuro. Volevo aiutare Terminator davvero, davvero tanto".



Anche Linda Hamilton ha parlato con Total Film, raccontando brevemente le sue sensazioni il primo giorno di riprese: "Il ritorno nei panni di Sarah, nel costume di scena, è stato molto potente. Sono uscita dalla roulotte e tutti sono rimasti senza fiato. Quando ho incrociato il loro sguardo... solo allora ho pensato seriamente 'ok, penso di poterlo fare'. E così è stato".



Terminator: Destino Oscuro vede nel cast anche Mackenzie Davis e Gabriel Luna, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre.