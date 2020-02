Nuovo poster IMAX per The Invisible Man di Elisabeth Moss

Contrariamente al suo antagonista del film, l'ultimo poster di The Invisible Man è tutt'altro che trasparente e, anzi, con il suo design spigoloso e glaciale racchiudei tutta la lucida attenzione del killer impersonato da Oliver Jackson-Cohen.

Il concept a tre colori è semplice e d'effetto: rosso, bianco e blu si uniscono per dare forma al violento ex marito di Elisabeth Moss, vera protagonista della pellicola, nella quale si metterà costantemente in discussione, in bilico tra il senso di prigionia e la follia.



La nuova versione di The Invisible Man uscirà nelle sale italiane il 5 marzo e oltre a citare l'omonima e precedente trasposizione del 1933, classico del film in bianco e nero, è ispirato al romanzo del 1897 dello scrittore britannico Herbert George Wells, autore anche del celebre romanzo La Macchina del Tempo.



La storia originale era incentrata sul promettente fisico Griffin che dopo l'iniziale euforia per la scoperta della formula dell'invisibilità si renderà presto conto di non poter più tornare alla normalità. Da lì inizierà una spirale di crimine, violenza e, inevitabilmente, follia che lo condurranno ad una tragica morte.



