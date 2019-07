Nuovo poster IMAX in bianco e nero cromato per l'atteso Hobbs & Shaw

Dopo aver visto in azione Luke Hobbs (Dwayne "The Rock" Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) contro il temibile Brixton (Idris Elba) nella prima clip ufficiale di Hobbs & Shaw di David Leitch, il primo spin-off di Fast & Furious torna a mostrarsi oggi al pubblico grazie a un bel poster per la versione IMAX.

Come vediamo l'immagine è molto minimale e impostata su di un bianco e nero quasi cromato. In alto ci sono Hobbs e Shaw con i rispettivi mezzi alle spalle, la zona più chiara del poster, mentre in basso le loro ombre rendono tutto scuro e lasciano spazio al titolo ufficiale in bianco e giallo. È una bella immagine e un poster semplice ma efficace per la versione IMAX del film.



Nel cast di Hobbs & Shaw troveremo anche Vanessa Kirby, Heln Mirren, Eiza Gonzalez ed Eddie Marson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 agosto 2019. Manca ormai pochissimo all'approdo di quello che sembra essere un titolo adrenalinico ed esagerato, per altro diretto da uno dei Re Mida contemporanei del cinema d'azione, già dietro al primo John Wick (insieme a Chad Stahelski), ad Atomica Bionda e a Deadpool 2.



Insomma, non vediamo l'ora di vedere cosa Hobbs & Shaw ha da regalarci.