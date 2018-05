Nuovo poster e foto da Deadpool 2, e le tracce dello score... svelano uno spoiler?

La Twentieth Century Fox ha diffuso in rete un nuovo spettacolare poster e alcune foto direttamente dall'attesissimo Deadpool 2 di David Leitch: potete trovare il poster dopo il salto.

Invece le foto in hi-res sono visibili cliccando qui.

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto sembrerebbero arrivare in rete i titoli dello score firmato da Tyler Bates. Titoli piuttosto "interessanti" che suonano più o meno cosi: "Holy S*** Balls", "Make the Whole World Our B****", "Pity D***", "Courage Mother F*****", and "You Can’t Stop This Mother F*****". In particolare, l'ultimo titolo, sembrerebbe confermare la presenza del Fenomeno all'interno del sequel; chiaramente, finché non vedremo sul grande schermo il famoso villain degli X-Men, non potremo dare per ufficiale questa notizia.

Deadpool 2 è il sequel dell'acclamato e irriverente cinecomic uscito nel 2016 per la regia di Tim Miller. A sostituire Miller alla regia, stavolta, c'è David Leitch; Ryan Reynolds torna ad interpretare il mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel in questo nuovo episodio di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Rhett Reese & Paul Wernick.

Questo atteso sequel introdurrà anche il team X-Force che sarà protagonista di una pellicola stand-alone, diretta e scritta da Drew Goddard, in fase di sviluppo e prevista già il prossimo anno.

In Deadpool 2, in arrivo il 15 maggio, vedremo anche Josh Brolin come Cable e Zazie Beetz nei panni di Domino.

Qui sopra anche un divertente dietro le quinte del video musicale 'Ashes' di Celine Dion.