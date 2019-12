Il nuovo poster di Black Widow al CCXP: una gelida e letale Scarlett Johansson

Il CCXP, il Comic-Con brasiliano è attualmente in corso oltreoceano e, a discapito dei rumor chge volevano grandi annunci per il panel della Marvel, la lo l'intervento di Kevin Feige e dei suoi Studios è durato solo venti minuti, ma le novità non sono mancate: distribuito il nuovo poster di Black Widow anche alcune immagini inedite de Gli Eterni.

A pochi giorni dalla distribuzione del trailer ufficiale di Black Widow ecco arrivare il secondo poster con Scarlett Johansson (in calce), nel quale Natasha Romanoff si mostre più gelida e letale che mai, pronta ad affrontare qualunque avversità le si pari davanti nello stand-alone film dedicatole.

Cosa aspettarci da Black Widow? Ancora nulla di certo si sa in merito, motivo per il quale in molti hanno "analizzato al microscopio" il trailer cercando di svelarne i segreti e, forse, ci sono riusciti: avranno trovato l'Easter egg nascosto?

Ciò che è noto è che la stessa attrice avrebbe spinto la produzione verso un film che non trattasse le origini della Romanoff, come dimostrato anche dalla posizione occupata dalla pellicola nella linea temporale MCU.

Ad affiancare la Johansson ci saranno David Harbour nel ruolo del sovietico Red Guardian e un un ringiovanito William Hurt che interpreterà il generale Ross.

Black Widow arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2020, siete pronti?