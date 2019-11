Nuovo poster per 1917, l'atteso war-movie di Sam Mandes che strizza l'occhio a Dunkirk

Dopo il primo emozionante trailer ufficiale, l'atteso 1917, nuovo war-movie di Sam Mandes che strizza l'occhio a Dunkirk di Christopher Nolan, torna a mostrarsi con un nuovo poster promozionale.

Come al solito potete visionarlo in calce all'articolo.

1917 è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale ed è diretto dal regista Premio Oscar Sam Mendes (Revolutionary Road, American Beauty, Skyfall). Distribuito in Italia da 01 Distribution, per un'esclusiva Leone Film Group e in collaborazione con Rai Cinema, la pellicola ha come protagonisti due giovani soldati inglesi, Schofield e Blake, interpretati da George MacKay (Captain Fantastic, Ophelia) e Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, The King), che riceveranno una missione delicata e di massima importanza: farsi portavoce di un messaggio che potrebbe salvare la vita di centinaia di soldati, incluso il fratello di Blake. Ma per farlo, i due dovranno attraversare il territorio nemico.

Nel cast del film anche Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Richard Madden e Mark Strong. La sceneggiatura è firmata da Mendes e Krysty Wilson-Cairns, mentre le musiche sono di Thomas Newman. Tra i produttori del progetto, firmato Amblin/Universal, figurano invece lo stesso Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren, Brian Oliver e Callum McDougall.

1917 sarà nelle sale italiane a partire dal 23 gennaio 2020.

Per altri approfondimenti guardate uno spettacolare video dal dietro le quinte.