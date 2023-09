Nuovo Olimpo, il film Netflix è ispirato a una storia vera? Parola al regista

Il primo trailer ufficiale di Nuovo Olimpo, nuovo film di Ferzan Ozpetek che aprirà la nuova Festa del Cinema di Roma, ha mostrato una piccola anteprima di quella che sarà un'opera molto personale per il regista de Le fate ignoranti e Saturno contro.

Su Nuovo Olimpo infatti il regista ha così dichiarato: “Il punto di partenza del film è una storia vera che mi è successa negli anni ‘70 e che da tanto tempo volevo usare come spunto per farne un film. Iniziando a lavorarci però questa volta mi sono subito accorto che piano piano la storia si allargava comunque, si staccava dal suo nodo iniziale così personale e dilagava verso altre dinamiche e altri temi che non riguardavano più soltanto me. Perché non raccontava solo un amore a due attraverso il tempo ma pure l’amore per il Cinema, come memoria del desiderio e della passione. I confini autobiografici si sono così scoloriti e la storia non è più stata soltanto mia, ma credo anche di tanti altri”.

Ricordiamo che, come annunciato dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek sarà presentato in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Pochi giorni dopo, il film uscirà in esclusiva su Netflix dall'1 novembre.

Nel cast, oltre ai protagonisti Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, anche Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo, Greta Scarano, Alvise Rigo, Giancarlo Commare e Jasmine Trinca.