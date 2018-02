Nuovo materiale promozionale da Black Panther, Ryan Coogler parla di Kendrick Lamar

Black Panther , prossimo cinefumetto targato, debutterà il 14 febbraio nei cinema italiani e l'attesa da parte dei fan e degli appassionati di questo universo si fa sempre più enorme.

Per promuovere l'arrivo nelle sale cinematografiche del cinecomic, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo breve spot tv ed una featurette incentrata sulla tecnologia del Wakanda: entrambi i video sono presenti all'interno di questa notizia.

Intanto saprete già che Kendrick Lamar ha realizzato un intero album - Black Panther: The Album - con canzoni inedite che faranno da colonna sonora al film di Ryan Coogler. L'ultimo singolo estratto, "Pray For Me", insieme ai The Weeknd, è già una hit in USA. Parlando di come il rapper abbia deciso di realizzare un intero concept album, il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler ha spiegato: "Inizialmente, doveva realizzare soltanto un paio di canzoni per il film. Poi è venuto da noi e ha guardato una buona porzione della pellicola, e quel che ho saputo dopo è che aveva affittato uno studio di registrazione e aveva deciso di scrivere un intero album".

"Penso sia giusto fare una cosa simile" ha continuato il produttore dell'album Sounwave, dichiarato fan dei fumetti "Il film non è ambientato nel 1910 o nel 1960 quando fu pubblicato per la prima volta Pantera Nera, ma è ambientato ai giorni nostri. Ci sono dei momenti 'ai giorni nostri' che accadono nel film, quindi volevamo che l'intera soundtrack suonasse alla stessa maniera. Penso sia un matrimonio perfetto per unire i due mondi".