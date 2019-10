Un nuovo mash-up trailer unisce Joker con lo Spider-Man di Tobey Maguire

Che sia piaciuto o meno, Joker è entrato nell'immaginario collettivo, in particolare per la performance di Joaquin Phoenix, per il tono completamente diverso del film rispetto ai precedenti cinecomic e per le polemiche scaturite attorno alla pellicola di Todd Phillips. Ora su Reddit un utente ha condiviso un mash-up trailer con Tobey Maguire.

Lo Spider-Man di Sam Raimi è mescolato con Joker, in un esilarante video che ha conquistato i fan. Il risultato finale è un trailer con il titolo Parker e vede il cambiamento di Peter Parker in Spider-Man 3 nella versione malvagia e i fan hanno lodato il filmato per la sincronia tra le sequenze del film di Raimi e il nuovo film di Todd Phillips.



Joker sta avendo un grandissimo successo al botteghino e molti si chiedono quale sarà il suo impatto sul mondo del cinema e dei fumetti. Todd Phillips ha ribadito:"Non conosco la concorrenza Marvel e non sono mai stato nel mondo dei fumetti. Quando abbiamo concepito inizialmente quest'idea si trattava di avere un approccio diverso alla materia. Penso che i cinecomic stiano andando bene e non hanno bisogno necessariamente di un cambiamento". A questo link potete vedere il mash-up trailer con Tobey Maguire.

Ultimamente è stato criticato anche Martin Scorsese per le sue parole sui film Marvel. Si dice che Scorsese avrebbe potuto lavorare al film Joker, come produttore o addirittura come regista. Inoltre Jared Leto ci rimase male quando seppe - e gli venne confermato - che la produzione di un nuovo film sul Joker slegato dal DCEU e interpretato da Joaquin Phoenix fosse stato approvato e che i suoi film successivi invece fossero stati cancellati.