Nuovo, magnifico poster targato Dolby Cinema per il Joker con Joaquin Phoenix

Dopo le stratosferiche locandine del Joker di qualche giorno fa, ecco che adesso la Dolby Cinema ha pubblicato in rete un nuovo e magnifico poster ufficiale del film diretto da Todd Phillips e con protagonista un magnetico Joaquin Phoenix, tra i più belli di tutto il marketing del cinecomic DC.

Nel film Phoenix vestirà i panni di Arthur Fleck, che durante il giorno lavora come clown per alcune pubblicità in strada e di notte si sforza di essere un comico di cabaret, per poi scoprire che lo zimbello in realtà è proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi che lo condurrà in una strada criminale e pericolosa per la stessa città di Gotham City.

Diretto, come già detto, da Todd Phillips, il film porta sul grande schermo una versione inedita dell’iconico villain di Batman per esplorarlo in maniera totalmente nuova e dal grande potenziale, impalcando un caso studio sul personaggio dal grande tagli decadente e scorsesiano. Joker è infatti slegato dal resto del DC Extended Universe e dall'atteso Batman di Matt Reeves, come confermato di recente dallo stesso regista. Come inoltre ribadito più volte nel corso delle ultime settimane, Joker non avrà alcun sequel. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film, visto a Venezia.

Non ci resta che attendere quindi il 3 ottobre prossimo, quando Joker arriverà nelle sale italiane.