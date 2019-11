Nuovo magico poster ufficiale per l'atteso Pinocchio di Matteo Garrone

È grazie alla 01 Distribution che possiamo mostrarvi oggi un nuovo e magico poster ufficiale dell'attesissimo Pinocchio scritto e diretto da Matteo Garrone (Dogman, Reality), trasposizione in chiave gotica e artigianale dell'immortale fiaba di Carlo Collodi con un cast che comprende anche Robert Benigni nei panni di Geppetto.

La storia la conosciamo tutti, ma già dal full trailer ufficiale di Pinocchio si percepisce un'aura differente dalle iterazioni cinematografiche di Benigni o dal classico della Disney, molto più vicina alle atmosfere decadenti del romanzo originale e all'osannata miniserie di Luigi Comencini con il grande Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto.



A vestire i panni del nuovo Pinocchio troveremo il piccolo Federico Ielapi, con un look decisamente inquietante frutto di tanto trucco e di una visione registica più cupa e rarefatta. A completare il cast troviamo poi Gigi Proietti nella parte di Mangiafuoco, Rocco Papaleo in quelli del Gatto, Massimo Ceccherini (anche co-sceneggiatore) in quelli della Volpe, Davide Marotta come Grillo Parlante e Marine Vacth nel ruolo della Fata Turchina, scelta come sostituta dell'iniziale Matilda De Angelis.



Pinocchio è atteso nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre, in tempo per le festività Natalizie e per godere di una nuova versione della storia di Collodi. Incrociamo le dita.



