Il nuovo look di Millie Bobby Brown nel ruolo di Enola Holmes

La giovane star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, interpreterà Enola Holmes, sorella di Sherlock, in un nuovo progetto cinematografico e nelle ultime ore ha condiviso su Instagram la prima immagine con il look che avrà nel film. Brown vestirà i panni della giovane adolescente sorella di Sherlock e Mycroft in un adattamento per il cinema.

Enola Holmes - scritto da Jack Thorne - è il primo film della serie di romanzi di Nancy Springer, e si concentrerà sulle avventure della giovane che risolve casi, nonostante i suoi fratelli desiderino che riceva un'istruzione sofisticata.

Henry Cavill interpreterà Sherlock, con Helena Bonham Carter nel ruolo della madre di entrambi. Millie Bobby Brown sarà accreditata anche come produttrice, visto che il film verrà sostenuto dalla sua casa di produzione, PCMA Productions. Co-finanziatrice del progetto anche Legendary Pictures, con la quale la star ha lavorato in Godzilla: King of the Monsters e nel successivo Godzilla vs. Kong.



I libri dai quali verranno tratti i film non sono ancora disponibili sul mercato italiano ma sono stati pubblicati a partire dal 2006. La protagonista è sempre Enola Holmes, molto più giovane dei due celebri fratelli ma altrettanto interessata all'investigazione; la trama verterà intorno alla scomparsa di un ragazzino in seguito all'omicidio del padre. Nel cast Sam Claflin si è aggiunto da pochi giorni.

Millie Bobby Brown è recentemente tornata su Netflix nel ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo, quello della ragazzina con poteri speciali, Undici, nella terza stagione della serie tv Stranger Things.