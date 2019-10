Il nuovo look di Mahershala Ali ispirato a Blade nella foto su Instagram

Il premio Oscar Mahershala Ali ha condiviso una propria foto con un taglio di capelli ispirato a Blade sul suo account Instagram ufficiale. Nell'ultimo San Diego Comic-Con, Kevin Feige ha dato una delle notizie più sorprendenti ai fan, ovvero un nuovo film sul personaggio di Blade inserito all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso dell'annuncio è salito sul palco proprio Mahershala Ali e dalle sue stesse parole è stato rivelato pubblicamente che è lui l'attore scelto per raccogliere l'eredità cinematografica di Wesley Snipes. Al momento non sono stati annunciati dettagli sull'avvio della produzione o sulla data d'uscita. Tramite Instagram in ogni caso Mahershala Ali ha stuzzicato la fantasia dei fan con un taglio di capelli alla Blade, corredato dagli iconici occhiali da sole del personaggio.



Le uniche informazioni sul film sono state annunciate da Kevin Feige, che ha spiegato come il film faccia parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Nei Marvel Comics, Blade è conosciuto anche come Eric Brooks artista marziale - mezzo umano e mezzo vampiro - la cui madre è stata uccisa da un vampiro durante la sua nascita.

Da quel momento Blade è cresciuto e ha affinato il suo stile di combattimento per affrontare ogni tipo di mostro o vampiro che gli si parasse davanti sulla sua strada. Wesley Snipes è lo storico interprete del personaggio al cinema nella trilogia di film, conclusasi nel 2004 con Blade: Trinity, per la regia di David S. Goyer.

Si dice che Blade possa esordire nel corso di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma non ci sono ancora conferme in merito. Molti appassionati del personaggio hanno espresso il loro entusiasmo sul ritorno di Blade, fra cui fan come Mark Millar.