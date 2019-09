Il nuovo logo della Lucasfilm Animation è a tema Star Wars

La forza scorre potente nel nuovo logo della Lucasfilm Animation. Lo studio d'animazione è conosciuto in particolare per il film Star Wars: The Clone Wars e per la serie spin-off che ne è derivata e ora celebra il suo legame con il popolare franchise inserendo l'elmetto di un Clone trooper al posto della "O" in "Animation".

Potete dare un'occhiata al nuovo logo in calce all'articolo e sembra che comparirà spesso su Disney+. Lo studio ha infatti lavorato anche a progetti come LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures e Star Wars Force of Destiny. Anche l'ultimo prodotto fa parte dell'universo creato da George Lucas e si tratta di Star Wars Resistance. Tutte queste serie saranno presenti sulla nuova piattaforma di streaming, dove sarà pubblicata anche la stagione conclusiva di The Clone Wars, di cui è stata confermata la data di uscita. Rispetto ai piani originali c'è stato un leggero ritardo e gli episodi andranno in onda a partire da febbraio 2020.



L'arrivo del nuovo servizio streaming creato dalla Casa di Topolino si preannuncia davvero pieno di prodotti a tema Star Wars e oltre ai prodotti già creati, ci saranno anche novità come l'attesa The Mandalorian, che debutterà il 12 settembre al lancio ufficiale di Disney+. Inoltre, grazie al test gratuito che si sta svolgendo in Olanda è comparso online il catalogo che titoli che saranno disponibili.