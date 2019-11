Nuovo live-action di Dragon Ball in programma per Disney?

Secondo alcune voci, un altro live-action Disney starebbe per prendere piede, e questa volta si sarebbe finiti dritti nel Paese del Sol Levante per trovare l'ispirazione, ovvero... Dragon Ball!

D-R-A-G-O-N BALL!



Avete capito bene: Disney starebbe pensando di realizzare un live-action ispirato al celebre manga di Akira Toriyama, Dragon Ball... O almeno, questo è quello che riporta il sito We Got This Covered.



In attesa di scoprire la veridicità della notizia, vi riportiamo intanto i primi dettagli: secondo le fonti, si tratterebbe di un adattamento con protagonisti degli attori asiatici (quindi niente attori Hollywood, almeno stando a quanto segnalato) e il budget a disposizione sarebbe davvero notevole.



La mossa arriverebbe dopo il successo degli ultimi live-action basati su dei prodotti d'animazione, in primis Aladdin, per cui si parla già di sequel con il ritorno del cast originale.



Dragon Ball è da anni uno dei media franchise più proficui, sia a livello di produzione, che di ricavi economici: sono infatti stati realizzati, tra le altre cose, quindici film d'animazione, quattro serie animate, due speciali tv, diversi libri e addirittura 148 videogiochi (non li abbiamo contati personalmente, ma vogliamo fidarci).



In più, nel 2009 Hollywood aveva già tentato la strada del live-action con Dragonball Evolution, che aveva come protagonista Justin Chatwin nei panni di Goku (qui potete leggere la nostra recensione di Dragonball Evolution). La pellicola, però, non ebbe un riscontro positivo. Che questa sia invece la volta buona?



Cosa ne pensate di queste voci? Vi piacerebbe vedere un nuovo live-action su Dragon Ball? E chi vorreste come interpreti del film? Fateci sapere nei commenti.