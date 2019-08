Ecco il nuovo inquietante spot ufficiale di It -Capitolo 2

Dopo i tre filmati diffusi nei giorni scorsi, Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo spot di 30 secondi per It - Capitolo 2 contenente qualche novità rispetto agli scorsi trailer ufficiali.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, lo spot mostra alcune scene inedite del clown in azione tra cui uno sguardo un po' più approfondito dell'incontro di Beverly (Jessica Chastain) con la forma umana di Pennywise, interpretato nel film da Bill Skarsgård. Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

Ventisette anni dopo gli eventi del primo capitolo, i membri del club dei perdenti ormai adulti tornano a Derry per sconfiggere una volta per tutte l'entità che terrorizza la città e che ormai ha preso il sopravvento sui suoi abitanti. Nel cast del film faranno ritorno anche James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean e Isaiah Mustafa.

It - Capitolo 2 arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 settembre con una durata di ben 2 ore e 45 minuti, mezz'ora in più rispetto al minutaggio del primo film. Il regista Andy Muschietti, che nel prossimo futuro sarà impegnato a dirigere il film di Flash con Ezra Miller, ha confermato che la maggior parte dei giovani membri del cast sono stati ringiovaniti digitalmente.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al trailer finale di It - Capitolo 2.