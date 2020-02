Ecco il nuovo inquietante poster ufficiale di The New Mutants

Dopo aver visto Dani Moonstar nelle immagini di The New Mutants, l'account ufficiale del film Disney/Fox ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale che conferma il tono quasi horror del cinecomic.

L'immagine, che vi riportiamo come sempre in calce alla notizia, mostra i protagonisti (dall'aspetto a dir poco inquietante) nella claustrofobica struttura segreta che farà da ambientazione al film. Descritto come un thriller dalle sfumature orrorifiche, infatti, The New Mutants si svolgerà all'interno di un ospedale psichiatrico nel quale sono imprigionati dei giovani mutanti.

Nel cast del film troveremo Maisie Williams nei panni di Wolfsbane, Anya Taylor-Joy in quelli di Magik, Charlie Heaton nel ruolo di Cannonball, Blu Hunt nei panni di Moonstar e Henry Zaga nel ruolo di Sunspot, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 2 aprile.

Nonostante l'uscita della pellicola sia stata rimandata ben più di una volta, Josh Boone ha confermato che quella che arriverà al cinema sarà la versione originale di The New Mutants. Il regista ha inoltre confermato che, nonostante l'atmosfera thriller horror, il film sarà PG-13, dunque in linea con lo standard dei Marvel Studios (anche se difficilmente verrà inserito ufficialmente nel MCU).

Per altre notizie sul film, vi rimandiamo alle parole del cast sulla lunga attesa di The New Mutants.