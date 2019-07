Nuovo full trailer ufficiale di Maleficent: Signora del Male con Angelina Jolie

Dopo il primo trailer ufficiale di Maleficent: Signora del Male, ecco che oggi la Walt Disney Pictures ha diffuso online un secondo e ben più corposo trailer del sequel del Maleficent del 2014 diretto adesso da Joachim Ronning (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) e con protagonista Angelina Jolie.

La sinossi ufficiale del film recita: "La Signora del Male prende piede a diversi anni di distanza dagli eventi del precedente capitolo, in cui il pubblico ha scoperto come si sia indurito il cuore di una delle più famose villain della storia Disney, spingendola così a maledire la piccola Aurora. Il film continuerà a esplorare la complessa relazione tra la fata con le corna la futura regina, insieme in nuove alleanze e contro nuovi nemici pronte a difendere la brughiera e le creature magiche che ci vivono".



In Maleficent: Signora del Male troveremo nel cast anche Elle Fanning, Michelle Pfeiffer nei panni della Regina Ingrith e Chiwitel Ejiofor in quelli della Fata al comando di un gruppo segreto di simili di Maleficent, di cui non è ancora stato rivelato il nome ufficiale ma che è possibile vedere proprio nel trailer di oggi.



L'uscita nelle sale del film è prevista nelle sale america il prossimo 18 ottobre 2019.