Il nuovo film di Tom McCarthy con Matt Damon uscirà nel 2020 per puntare agli Oscar

C'è già aria di Oscar per Tom McCarthy e il suo nuovo thriller noto ad oggi solo come Untitled Tom McCarthy New Project: il regista dell'acclamato Il Caso Spotlight si è infatti assicurato una data di uscita per novembre 2020, proprio nel bel mezzo della stagione dei premi del prossimo anno.

Precedentemente noto come Stillwater, il protagonista del film sarà Matt Damon, nel ruolo di un petroliere dell'Oklahoma che è costretto a recarsi a Marsiglia quando la figlia viene incarcerata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. La liberazione della ragazza sarà la sua unica missione, nonostante le numerose difficoltà che incontrerà lungo la strada come differenze culturali, barriere linguistiche e soprattutto un sistema giuridico complesso e diverso rispetto a quello che conosce.

Il film è diretto dal premio Oscar Tom McCarthy ed è stato scritto da Thomas Bidegain, Noé Debré, Tom McCarthy e Marcus Hinchey. Nel cast, oltre al già citato Damon, anche i co-protagonisti Abigail Breslin e Camille Cottin.

Steve Golin, Tom McCarthy, Jonathan King e Liza Chasin fuggano fra i produttori. Il film è prodotto da Focus Features e sarà distribuito dalla Universal Pictures a partire da venerdì 6 novembre 2020 in copie limitate, dopodiché la programmazione si espanderà sia il 13 novembre e poi ulteriormente il 20 novembre.

Matt Damon tornerà prossimamente nel film Fox/Disney Ford vs Ferrari del regista James Mangold, al fianco di Christian Bale. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Le Mans '66 - La Grande Sfida, titolo col quale il film di Mangold è stato portato in Italia.