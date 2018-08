Nuovo film e serie tv in preparazione su Non aprite quella porta?

Secondo il sito Bloody Disgusting, i diritti di sfruttamento cinematografico del franchise di Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) sarebbero 'in vendita' e ci sarebbero svariati acquirenti interessati alla proprietà.

Il sito conferma che in prima linea, pronta ad accaparrarsi i diritti, c'è la Legendary Pictures. Lo studio sarebbe interessato a rilanciare la proprietà e, stando a Bloody Disgusting, si parlerebbe già di nuovi film e addirittura una potenziale serie tv.

La Legendary non è nuova a queste acquisizioni. Ricordiamo che c'è lei dietro i nuovi film dedicati a King Kong e a Godzilla, che fanno parte del cosiddetto Monster-Verse, e che si scontreranno in un film di prossima produzione. Nel campo dell'horror, la Legendary ha sfornato anche prodotti come Krampus, Trick 'r treat e lo 'sfortunato' Dracula Untold.

Non aprite quella porta, per la regia di Tobe Hooper, fu lanciato nel 1974. Divenne un piccolo cult movie e lanciò la figura del serial killer noto come Leatherface (Faccia di Cuoio). Dal 1986 al 1994 furono realizzati tre sequel, il secondo sempre con la firma di Hooper; tra il 2003 ed il 2006 furono realizzati, rispettivamente, un remake dell'originale ed un prequel al remake. Nel 2013 fu realizzato Non aprite quella porta 3D, che si riallacciava alla serie delle pellicole originali; solo lo scorso anno è uscito un prequel titolato Leatherface che ha letteralmente diviso in due i fan storici della saga.