Nuovo film per il regista di See e Hunger Games: Slumberland è in arrivo

Noto api più per Constantine, Io sono Legenda, Red Sparrow e per tre delle quattro pellicole di Hunger Games, adesso Francis Lawrence torna in azione con una nuova pellicola prodotta dalla Cernin Entertainment, ex divisione della Disney/ Fox.

La notizia ci è appena giunta e, purtroppo, i dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati, ma con un curricula brillante come quello di Lawrence non sembra possibile mancare il bersaglio.

La pellicola s'intitolerà Slumberland e, stando ai precedenti lavori del regista, potrebbe essere un nuovo film dall'abilitazione post-apocalittica: del resto il regista ha recentemente confermato il suo amore per il genere con la serie See, prodotta da Apple+ e con protagonista Jason Momoa.

I produttori saranno Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready della Chernin Entertainment che si è recentemente staccata dalla Disney per continuare il suo percorso da sola, m ciò rende impossibile determinare da chi e quando sarà distribuita la pellicola.

A scrivere la sceneggiatura saranno invece David Guion e Michael Handelman, le penne che hanno steso A cena con un cretino (Steve Carell) e Una notte al Museo 3: il segreto del Faraone (Ben Stiller, Robin Williams).

Attualmente in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare questa'anno, mentre See si avvia ad una seconda stagione con Dave Bautista e Hunger Games potrebbe avere presto un prequel incentrato sul presidente Snow.