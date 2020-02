Il nuovo film con Joaquin Phoenix sarà un road movie con gli effetti speciali WETA Digital

Se vi state chiedendo in quale film potrete trovare prossimamente il neo-vincitore del premio Oscar come miglior attore Joaquin Phoenix, abbiamo la riposta per voi.

Trattasi di un film prodotto e distribuito dalla A24 e diretto dal regista Mike Mills.

La notizia di questo progetto è emersa per la prima volta l'anno scorso ma i dettagli stanno iniziando ad emergere solo in queste ore: la trama coinvolge il personaggio di Phoenix (ovviamente il protagonista) che viaggia attraverso il paese con suo nipote. Quella che potrebbe sembrare la sinossi di piccolo film indipendente, però, viene impreziosita dal dettaglio fondamentale che riguarda la WETA Digital di Peter Jackson, che sta creando gli effetti speciali per il progetto, il che suggerisce di certo qualcosa di non convenzionale.

Il film rimane senza titolo (anche se i dettagli originali indicavano Cmon, Cmon), ma Deadline aggiunge ulteriori dettagli alla vicenda: Phoenix interpreterà un "artista rimasto a prendersi cura del suo giovane nipote, e i due stringeranno un legame inaspettato durante un viaggio di sci di fondo". Il film "parlerà anche di malattie mentali con il padre del ragazzo che lotta con il disturbo bipolare".

Il rapporto di Deadline parla di "effetti speciali", ma è comunque assai probabile che in realtà si intenda "effetti visivi", dal momento che con effetti speciali si intende effetti pratici realizzati sul set, mentre con effetti visivi si fa riferimento a quegli effetti digitali gestiti regolarmente in post-produzione. Dal tipo di trama trapelata è molto più facile ipotizzare che nel film saranno implementati i secondi, piuttosto che i primi.

Il film includerà anche Gaby Hoffman, Woody Norman e Kenneth Kynt Bryan e punta ad una data di uscita entro fine 2020. Mills viene dal successo di 20th Century Women, uscito nel 2016 e arrivato in Italia col titolo di Le Donne della Mia Vita.

Joaquin Phoenix potrebbe tornare anche per un sequel di Joker, proseguendo la storia dell'opera nominata a 11 premi Oscar e vincitrice del Leone d'Oro che abbiamo inserito al primo posto della nostra classifica dei migliori film del 2019.