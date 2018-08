Nuovo film d'animazione 'con creature mitiche' per Chris Miller, regista di Shrek Terzo

È Deadline a riportare quest'oggi una notizia che farà felici tutti gli amanti di Shrek, perché stando al sito il regista Chris Miller, dietro a Shrek Terzo e a Il Gatto con gli Stivali, sarebbe stato scelto dalla Reel FX Animation Studios (Il Libro della Vita) per dirigere un nuovo progetto animato molto interessante.

Come scrive Deadline, i dettagli sul progetto sono al momento molto approssimativi, ma la storia dovrebbe svolgersi "sia nel mondo reale che in un mondo abitato da creature mitiche, dove i desideri degli umani vengono ascoltati e si decide se esaudirli o meno".



Chris Miller è assente dalla sedia di regia da ben 7 anni, dal Gatto con gli Stivali, che ha ottenuto nel 2011 anche una nomination agli Oscar come Miglior Film d'Animazione. Miller dovrebbe essere legato anche al sequel da tempo annunciato e continuamente posticipato, Puss in Boots: Nine Lives and 40 Thieves, di cui Antonio Banderas (doppiatore di Gatto) diceva ormai 3 anni fa che "lo script è in fase di una nuova e totale revisione e che Shrek sarebbe potuto comparire nel film". Da allora, niente più aggiornamenti.



Reel FX ha invece attualmente in sviluppo diversi progetti, come l'adattamento della graphic novel Monster on the Hill di Rob Harrell, che sarà diretto da Bradley Raymond e scritto a quattro mani da Etan Cohen e Matt Lieberman.