Il nuovo film di Christopher Nolan in India con il costume designer di Inception e Fallout

Vi avevamo rivelato che le riprese del nuovo film di Christopher Nolan si sarebbero svolte in Gran Bretagna, e oltre a confermarlo aggiungiamo anche che una parte del film sarà girata e ambientata in India.

In aggiunta nel film è stato assunto Jeffrey Kurland, costume designer di Inception e del recente Mission: Impossible - Fallout. Nella sua carriera ha lavorato anche a Ocean's Eleven e Collateral di Michael Mann.

Ovviamente non possiamo riferirvi nulla sulla trama perché è molto probabile che, a parte Nolan e la Warner Bros. (ma non siamo pronti a giurare sui secondi), nessun altro semplicemente ne è conoscenza: Robert Pattinson, che sarà il co-protagonista del progetto, ha dichiarato di averla dovuta studiare in una stanza, dalla quale non è potuto uscire. Gli sarebbe stato proibito perfino di portarsi il copione a casa.

L'attore, che dovrebbe interpretare Bruce Wayne nel prossimo The Batman di Matt Reeves, ha definito la storia "irreale".

Vi ricordiamo infine che, per la prima volta, in questo film Nolan ha cambiato montatore interrompendo il sodalizio con Lee Smith, col quale ha lavorato per oltre un decennio fin dai tempi di Batman Begins. Al suo posto è subentrata Jennifer Lame, montatrice dell'horror Hereditary. Il direttore della fotografia sarà ancora una volta il candidato all'Oscar Hoyte van Hoytema (Dunkirk, Interstellar, Spectre, Ad Astra), mentre il production designer sarà Nathan Crowley (Interstellar, Dunkirk, The Dark Knight Trilogy).