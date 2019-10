Nuovo fantastico poster ufficiale per The Lighthouse di Robert Eggers

La A24 e la pagine ufficiale Facebook hanno diffuso online un nuovo e stratosferico poster dell'attesissimo The Lighthouse, nuovo horror in bianco e nero scritto e diretto dal giovane e talentuoso Robert Eggers (The VVitch) interpretato dalla coppia composta da Willem Dafoe e Robert Pattinson.

Imitando quanto già fatto per la precedente opera, protagonista di questa nuova locandina è un animale abbastanza inquietante, per l'esattezza un gabbiano senza occhi, vistosamente cavati e a indicare la presenza di qualcosa di malvagio e straniante. Per The VVitch nel poster c'era invece il caprone, simbolo di Satana.



L'opera, girata in bianco e nero su pellicola da 35mm, rappresenta il grande ritorno del giovane regista Robert Eggers dopo l'esordio nel 2015 con l'acclamato The Witch, acclamato dalla stampa internazionale come uno dei migliori film di genere degli ultimi tempi, tra i più inquietanti prodotti.

Descritto come un fantasy-horror, il film è ambientato nel 1890 racconta la storia di due guardiani del faro che si avvicinano progressivamente ed inesorabilmente ad un violento crollo psicologico a causa della monotonia della loro vita solitaria su una misteriosa isola del New England.



Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano, ma in America The Lighthouse è atteso per il prossimo 18 ottobre.